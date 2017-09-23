В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение: ожидают грозу с градом и шквалистым ветром
В выходные 23 и 24 сентября в Краснодаре и Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.
В выходные 23 и 24 сентября в Краснодаре и Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.
В послеобеденное время в субботу, 23 сентября, и вплоть до ночи следующего дня в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом. Сильный ветер может резко усиливаться до 20−25 метров в секунду, сообщается на официальном
В случае возникновения аварий мэрия просит обращаться по телефону 214−33−36 и единому номеру 112.
Напоминаем, что в Краснодаре 23 и 24 сентября проходят торжества, посвященные Дню города: краевой столице исполняется 224 года. Афиша мероприятий опубликована на портале Юга.ру, однако в случае резкого ухудшения погоды рекомендуем оставаться в безопасных местах.
Губернатор Кондратьев надеется, что погода выходные не испортит. Юга.ру тоже на это рассчитывают.