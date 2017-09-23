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14:46 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение: ожидают грозу с градом и шквалистым ветром

В выходные 23 и 24 сентября в Краснодаре и Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

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Источник: ЮГА.ру

В послеобеденное время в субботу, 23 сентября, и вплоть до ночи следующего дня в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом. Сильный ветер может резко усиливаться до 20−25 метров в секунду, сообщается на официальном интернет-портале администрации города. Аналогичный прогноз, но уже с распространением на весь регион, прислало краевое управление МЧС.

В случае возникновения аварий мэрия просит обращаться по телефону 214−33−36 и единому номеру 112.

Напоминаем, что в Краснодаре 23 и 24 сентября проходят торжества, посвященные Дню города: краевой столице исполняется 224 года. Афиша мероприятий опубликована на портале Юга.ру, однако в случае резкого ухудшения погоды рекомендуем оставаться в безопасных местах.

Губернатор Кондратьев надеется, что погода выходные не испортит. Юга.ру тоже на это рассчитывают.

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