В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение: ожидают грозу с градом и шквалистым ветром

В послеобеденное время в субботу, 23 сентября, и вплоть до ночи следующего дня в Краснодаре ожидаются сильный дождь, ливень с грозой и градом. Сильный ветер может резко усиливаться до 20−25 метров в секунду, сообщается на официальном интернет-портале администрации города. Аналогичный прогноз, но уже с распространением на весь регион, прислало краевое управление МЧС.