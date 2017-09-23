Крымчанка воровала одежду в магазинах и торговала ей на рынке
Жительница Крыма торговала на рынке одеждой, которую «оптом» воровала из магазинов.
Жительница Крыма торговала на рынке одеждой, которую «оптом» воровала из магазинов.
Как сообщает ГУ МВД по Республике Крым, на счету подозреваемой, как выяснилось, два десятка таких хищений. Вскрыть преступную схему удалось после того, как с заявлением в правоохранительные органы обратился администратор одной з торговых точек — оттуда женщина похитила вещи на 9 тысяч рублей.
После проведения проверки стражи порядка установили, что к кражам причастна 30-летняя жительница одного из сел Белогорского района. Подозреваемая сознательна выбирала магазины без специальных рамок.
Установлено, что все похищенные партии она сбывала на одном и том же рынке, а деньги тратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».