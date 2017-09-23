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15:15 (мск), источник: АиФ Крым

Крымчанка воровала одежду в магазинах и торговала ей на рынке

Жительница Крыма торговала на рынке одеждой, которую «оптом» воровала из магазинов.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает ГУ МВД по Республике Крым, на счету подозреваемой, как выяснилось, два десятка таких хищений. Вскрыть преступную схему удалось после того, как с заявлением в правоохранительные органы обратился администратор одной з торговых точек — оттуда женщина похитила вещи на 9 тысяч рублей.

После проведения проверки стражи порядка установили, что к кражам причастна 30-летняя жительница одного из сел Белогорского района. Подозреваемая сознательна выбирала магазины без специальных рамок.

Установлено, что все похищенные партии она сбывала на одном и том же рынке, а деньги тратила на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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