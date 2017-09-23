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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске на Логойском тракте пешехода сбили сразу две машины

ДТП произошло 23 сентября около 1.20 на Логойском тракте вблизи дома 32/1. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Сначала его сбил автомобиль Ford, после чего на пешехода наехал Mercedes.

Источник: БЕЛТА

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Логойском тракте пешехода сбили сразу две машины, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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ДТП произошло 23 сентября около 1.20 на Логойском тракте вблизи дома 32/1. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. Сначала его сбил автомобиль Ford, после чего на пешехода наехал Mercedes.

В результате случившегося мужчина в тяжелом состоянии доставлен в Минскую областную клиническую больницу.

Госавтоинспекция в составе следственно-оперативной группы с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску проводит следственные мероприятия.

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