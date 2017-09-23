В Воронеже пассажиры маршрутки оказались в ловушке из-за заклинившей двери

Люди довольно долго не могли выйти из маршрутки — дергали дверь, пытались открыть выход сзади, придумывали, как вылезть через люк. В итоге водитель решил разбить стекло в двери. После этого заклинившая дверь, наконец, открылась. Пользователи обсуждают, что пассажирам повезло, так как дверь могло заклинить и во время пожара в маршрутке.