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16:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

Семь человек, из них трое детей, пожаловались на укусы клещей

Семеро красноярцев за неделю обратились за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

Клещи ещё не уснули, наоборот, благодаря достаточно тёплой погоде они довольно активны. Нападению иксодовых за одну неделю в середине сентября подверглись семь человек, среди них трое детей.

«В Красноярском крае продолжают функционировать пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их зараженности клещевыми инфекциями», — отмечают в ведомстве.

Тем не менее, количество пострадавших людей постепенно снижается, так как за предыдущую неделю за помощью после укуса клеща обратились 14 человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что уже с октября можно начинать курс прививок, чтобы обеспечить себе иммунитет к следующему сезону.

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