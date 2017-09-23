Семь человек, из них трое детей, пожаловались на укусы клещей
Семеро красноярцев за неделю обратились за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили в
Семеро красноярцев за неделю обратились за медицинской помощью после укуса клеща, сообщили в
Клещи ещё не уснули, наоборот, благодаря достаточно тёплой погоде они довольно активны. Нападению иксодовых за одну неделю в середине сентября подверглись семь человек, среди них трое детей.
«В Красноярском крае продолжают функционировать пункты по приёму и проведению исследований клещей на предмет их зараженности клещевыми инфекциями», — отмечают в ведомстве.
Тем не менее, количество пострадавших людей постепенно снижается, так как за предыдущую неделю за помощью после укуса клеща обратились 14 человек.
В Роспотребнадзоре напомнили, что уже с октября можно начинать курс прививок, чтобы обеспечить себе иммунитет к следующему сезону.