На Кубани мужчина с пистолетом обстрелял сотрудников Росгвардии и покончил с собой

Подробности инцидента «Югополису» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о том, что на территории охраняемого объекта в Славянском районе неизвестный открыл огонь из пистолета по сотрудникам вневедомственной охраны, поступило в дежурную часть районного отдела полиции в 8.45 в субботу, 23 сентября.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Прибыв на место, они установили, что туда проник ранее судимый 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за закрытой двери он открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.

Полиция оцепила близлежащую территорию и приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.