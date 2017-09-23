На Кубани мужчина с пистолетом обстрелял сотрудников Росгвардии и покончил с собой
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Подробности инцидента «Югополису» сообщили в
Сообщение о том, что на территории охраняемого объекта в Славянском районе неизвестный открыл огонь из пистолета по сотрудникам вневедомственной охраны, поступило в дежурную часть районного отдела полиции в 8.45 в субботу, 23 сентября.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Прибыв на место, они установили, что туда проник ранее судимый 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция оцепила близлежащую территорию и приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Штурм объекта не потребовался. Спустя некоторое время мужчина выстрелил себе в голову. От полученного ранения он скончался.