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15:46 (мск), источник: Югополис

На Кубани мужчина с пистолетом обстрелял сотрудников Росгвардии и покончил с собой

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Подробности инцидента «Югополису» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о том, что на территории охраняемого объекта в Славянском районе неизвестный открыл огонь из пистолета по сотрудникам вневедомственной охраны, поступило в дежурную часть районного отдела полиции в 8.45 в субботу, 23 сентября.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и экстренных служб. Прибыв на место, они установили, что туда проник ранее судимый 43-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за закрытой двери он открыл огонь по сотрудникам Росгвардии.

Полиция оцепила близлежащую территорию и приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Штурм объекта не потребовался. Спустя некоторое время мужчина выстрелил себе в голову. От полученного ранения он скончался.

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