Очевидцы: под Воронежем загорелся лес

Источник: РИА "Воронеж"

Также в службу спасения поступил звонок с сообщением о лесном пожаре в Новой Усмани, в районе дома № 109 на улице Подлесная.

Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности произошедшего.

Пресс-служба федеральной авиалесоохраны предупредила жителей Воронежской области о риске возникновения лесных пожаров 29 августа. Специалисты сообщили, что все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что в Воронежской области действует особый противопожарный режим.