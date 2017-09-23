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15:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: под Воронежем загорелся лес

Сразу несколько очевидцев сообщили о лесных пожарах в микрорайоне Тепличный, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в субботу, 23 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

Также в службу спасения поступил звонок с сообщением о лесном пожаре в Новой Усмани, в районе дома № 109 на улице Подлесная.

Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности произошедшего.

Пресс-служба федеральной авиалесоохраны предупредила жителей Воронежской области о риске возникновения лесных пожаров 29 августа. Специалисты сообщили, что все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что в Воронежской области действует особый противопожарный режим.

В Воронежской области зафиксировали 13 лесных пожаров и более 1 тыс. ландшафтных с начала 2017 года.

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