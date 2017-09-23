Очевидцы: под Воронежем загорелся лес
Сразу несколько очевидцев сообщили о лесных пожарах в микрорайоне Тепличный, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в субботу, 23 сентября.
Сразу несколько очевидцев сообщили о лесных пожарах в микрорайоне Тепличный, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112» в субботу, 23 сентября.
Также в службу спасения поступил звонок с сообщением о лесном пожаре в Новой Усмани, в районе дома № 109 на улице Подлесная.
Корреспондент РИА «Воронеж» выясняет подробности произошедшего.
В Воронежской области зафиксировали 13 лесных пожаров и более 1 тыс. ландшафтных с начала 2017 года.