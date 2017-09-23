Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
16:26 (мск), источник: ИА Татар-информ

Главе Департамента ЖКХ Зеленодольска продлили срок задержания

(Казань, 23 сентября, «Татар-информ»). Зеленодольский городской суд продлил срок задержания главе департамента ЖКХ Олегу Анисимову до вторника, 26 сентября, сообщили ИА «Татар-информ» источник, близкий к следствию.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 42-летнего Олега Анисимова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ нагрянули с обысками в здание Исполкома Зеленодольска.

В отношении руководителя МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска», депутата Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2010 года Анисимов необоснованно заключил договор аренды земельных участков и зданий с подконтрольным ему и неустановленным лицом ООО «Торговый Двор».

С целью сокрытия хищения и для придания видимости необходимости заключения договоров аренды, Исполнительным комитетом Зеленодольска по инициативе подозреваемого из оперативного управления Департамента изымались здания и земельные участки, которыми фактически продолжали пользоваться. Впоследствии Департамент перечислил деньги на расчетный счет ООО «Торговый Двор» для распоряжения по собственному усмотрению.

Также, по материалам дела, зная, что в оперативном управлении Департамента уже имеется земельный участок на улице Паратской в Зеленодольске, Анисимов заключил договор аренды другого участка на улице Столичной между Департаментом и ООО «Торговый Двор», с ежемесячной оплатой в размере 16 800 рублей.

В результате чего, на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом было перечислено 194 555 рублей, которыми Анисимов и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Аналогичным образом, по версии следствия, Анисимов заключил договор аренды здания на улице Засорина с ежемесячной оплатой в размере 116 305 рублей.

В результате чего, в 2010 году на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом перечислено более 2,6 миллиона рублей, которыми злоумышленники также распорядились по собственному усмотрению.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Президент РТ – лаишевцам: Думаю, что ваш район и дальше будет в лидерах
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь