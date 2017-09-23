Главе Департамента ЖКХ Зеленодольска продлили срок задержания

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 42-летнего Олега Анисимова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ нагрянули с обысками в здание Исполкома Зеленодольска.

В отношении руководителя МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Зеленодольска», депутата Совета Раифского сельского поселения Зеленодольского района возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

По версии следствия, в 2010 года Анисимов необоснованно заключил договор аренды земельных участков и зданий с подконтрольным ему и неустановленным лицом ООО «Торговый Двор».

С целью сокрытия хищения и для придания видимости необходимости заключения договоров аренды, Исполнительным комитетом Зеленодольска по инициативе подозреваемого из оперативного управления Департамента изымались здания и земельные участки, которыми фактически продолжали пользоваться. Впоследствии Департамент перечислил деньги на расчетный счет ООО «Торговый Двор» для распоряжения по собственному усмотрению.

Также, по материалам дела, зная, что в оперативном управлении Департамента уже имеется земельный участок на улице Паратской в Зеленодольске, Анисимов заключил договор аренды другого участка на улице Столичной между Департаментом и ООО «Торговый Двор», с ежемесячной оплатой в размере 16 800 рублей.

В результате чего, на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом было перечислено 194 555 рублей, которыми Анисимов и неустановленные лица распорядились по собственному усмотрению.

Аналогичным образом, по версии следствия, Анисимов заключил договор аренды здания на улице Засорина с ежемесячной оплатой в размере 116 305 рублей.

В результате чего, в 2010 году на расчетный счет ООО «Торговый Двор» Департаментом перечислено более 2,6 миллиона рублей, которыми злоумышленники также распорядились по собственному усмотрению.