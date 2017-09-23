Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
16:41 (мск), источник: РИА Новости

Уральский «телефонный террорист» рассказал, зачем «минировал» здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 сен — РИА Новости. Пьяного мужчину задержали на Среднем Урале по подозрению в ложном сообщении о минировании здания, он заявил, что хотел таким образом «проверить» реакцию силовиков, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

По его данным, накануне в ОВД Сухого Лога обратился неизвестный, который заявил о минировании здания в селе Светлом. На место выехали полицейские, но ничего опасного не нашли.

«Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы», — отметил Горелых.

Он добавил, что подразделение дознания ОМВД по городу Сухой Лог возбудило уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство» *. По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

*Террористическая организация, запрещена в России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Уральский 'телефонный террорист' рассказал, зачем 'минировал' здания
В Екатеринбурге объяснили, почему забрали детей у женщины, удалившей грудь
Посол США объяснил временное сокращение объема визовых услуг
В Донецке в результате взрыва ранен министр ДНР
Минтранс рассмотрит отзыв разрешений на международные полеты
Как избежать больших долгов при использовании банковской карты
Пианист Мацуев оценил игру Путина на фортепиано
В Латвии на шоссе разлилась азотная кислота
На лидера «Христианского государства» заведено уголовное дело
Спорт
Тренды РФПЛ. Как меняются «Зенит», «Спартак», ЦСКА и другие Приводим основные тактические тенденции первой трети чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь