Уральский «телефонный террорист» рассказал, зачем «минировал» здания

Источник: РИА Новости

По его данным, накануне в ОВД Сухого Лога обратился неизвестный, который заявил о минировании здания в селе Светлом. На место выехали полицейские, но ничего опасного не нашли.

«Сыщики уголовного розыска по горячим следам установили личность звонившего, а вскоре и задержали. Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил якобы с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы», — отметил Горелых.

Он добавил, что подразделение дознания ОМВД по городу Сухой Лог возбудило уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. С подозреваемого взято обязательство о явке.

Всего с начала последней волны телефонного терроризма в России эвакуировали около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

На прошлой неделе источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о «минировании» по России инициировали люди, связанные с запрещенной группировкой «Исламское государство» *. По его словам, установлен ряд непосредственных звонивших, которые находятся за рубежом и будут объявлены в розыск. О ситуации проинформирован президент РФ Владимир Путин, сейчас принимаются все меры для поиска виновных, заявлял журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.