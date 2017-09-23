Скандал в аэропорту Парижа. Пассажирскому самолёту AIR Moldova был запрещен взлет
Самолет Embraer E90, принадлежащий Air Moldova, остался заблокированным в пятницу вечером, 22 сентября, в аэропорту
Самолет Embraer E90, принадлежащий Air Moldova, остался заблокированным в пятницу вечером, 22 сентября, в аэропорту
По данным представителей авиакомпании, почти 150 пассажиров прилетели ночью в Кишинев на другом самолете Air Moldova после долгих часов ожидания.
Самолет компании Air Moldova должен был взлететь вчера вечером согласно расписанию около 19:30 с аэропорта
По словам Дмитрия Никулэицэ,
Представитель авиакомпании утверждает, что не может сообщить о какой неисправности идет речь, но подчеркнул, что эта не была серьезная техническая неисправность, но процедура проверки, устранение технического сбоя продолжались бы долго, поэтому сегодня после обеда самолет вылетит из Парижа в Кишинев.
Никулэицэ добавил, что другой самолет компании вылетел в Париж, чтобы взять пассажиров, которые застряли в аэропорту Парижа более восьми часов. Пассажирам была оказана вся необходимая помощь и сегодня ночью около 02.30 они прилетели в Кишинев.
Более того, прошлым летом в медийном пространстве появилось анонимное письмо, в котором группа сотрудников Авиакомпании AIR Moldova (пилоты, инженеры, летный персонал и наземное обслуживание) отправила письмо президенту страны, спикеру парламента, премьеру и прессе, в котором говорят о «коррупции и некомпетентности», царствующих в компании и просят «спасти AIR Moldova».