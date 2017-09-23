Скандал в аэропорту Парижа. Пассажирскому самолёту AIR Moldova был запрещен взлет

Источник: Noi.md

По данным представителей авиакомпании, почти 150 пассажиров прилетели ночью в Кишинев на другом самолете Air Moldova после долгих часов ожидания.

Самолет компании Air Moldova должен был взлететь вчера вечером согласно расписанию около 19:30 с аэропорта Бове-Тиль в Париже.

По словам Дмитрия Никулэицэ, пресс-секретаря Air Moldova, самолет не взлетел из-за проверки местных инспекторов, которые обнаружили техническую неисправность и приняли решение задержать самолет на земле.

Представитель авиакомпании утверждает, что не может сообщить о какой неисправности идет речь, но подчеркнул, что эта не была серьезная техническая неисправность, но процедура проверки, устранение технического сбоя продолжались бы долго, поэтому сегодня после обеда самолет вылетит из Парижа в Кишинев.

Никулэицэ добавил, что другой самолет компании вылетел в Париж, чтобы взять пассажиров, которые застряли в аэропорту Парижа более восьми часов. Пассажирам была оказана вся необходимая помощь и сегодня ночью около 02.30 они прилетели в Кишинев.