В Уфе полицейский патруль попал в ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Айской. Очевидцы отправили в паблик «БашДТП» фото, вызвавшие поток комментариев — от язвительных («и ГАИ ждать не надо») до сочувственных («они пьяных на дорогах ловят, без них вообще по головам бы ездили»).