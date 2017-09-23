Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия скоро будет готова вернуть Крым - мнение
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
17:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе полицейский патруль попал в ДТП

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе автомобиль ДПС «стукнулся» с Kia Rio.

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Айской. Очевидцы отправили в паблик «БашДТП» фото, вызвавшие поток комментариев — от язвительных («и ГАИ ждать не надо») до сочувственных («они пьяных на дорогах ловят, без них вообще по головам бы ездили»).

Впрочем, скорее всего, виноваты вовсе не «гаишники». У полицейской «Лады» помято переднее крыло на стороне водителя: возможно, она шла прямо, и в нее въехала поворачивающая Kia.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась расстроенная водитель-девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Водителей в РФ обяжут носить светоотражающие жилеты
Трамп отозвал приглашение «Голден Стэйт» в Белый дом
Посол США объяснил сокращение объема визовых услуг для россиян
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в столичном дерби РФПЛ
Путин предрек рекордный годовой урожай
Суд арестовал лидера «Христианского государства»
На шоссе в Латвии разлилась азотная кислота
Спорт
ЦСКА сыграл вничью с «Динамо», Фернандес получил сотрясение Московское дерби в 11-м туре чемпионата России по футболу запомнилось не столько игрой, сколько травмой защитника «красно-синих»
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь