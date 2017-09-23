В Уфе полицейский патруль попал в ДТП
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе автомобиль ДПС «стукнулся» с Kia Rio.
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе автомобиль ДПС «стукнулся» с Kia Rio.
ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Айской. Очевидцы отправили в паблик «БашДТП» фото, вызвавшие поток комментариев — от язвительных («и ГАИ ждать не надо») до сочувственных («они пьяных на дорогах ловят, без них вообще по головам бы ездили»).
Впрочем, скорее всего, виноваты вовсе не «гаишники». У полицейской «Лады» помято переднее крыло на стороне водителя: возможно, она шла прямо, и в нее въехала поворачивающая Kia.
По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась расстроенная