Семьям погибших в ДТП под Калининградом выделят по 250 тысяч рублей
КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Калининградские власти выделят семьям семерых погибших в крупной автоаварии в Гвардейском районе по 250 тысяч рублей, сообщает
КАЛИНИНГРАД, 23 сен — РИА Новости. Калининградские власти выделят семьям семерых погибших в крупной автоаварии в Гвардейском районе по 250 тысяч рублей, сообщает
Авария с участием пассажирского микроавтобуса и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы,
«Эта страшная трагедия унесла жизни людей. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших — по 250 тысяч рублей. Руководством области рекомендовано всем главам муниципальных образований отменить или перенести все увеселительные мероприятия», — приводятся в сообщении слова Торбы.
Он добавил, что врио губернатора Антон Алиханов, находящийся в командировке, поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим.
Торба также сообщил, что правительство области поддерживает инициативу благотворительного фонда «Верю в чудо», ГТРК «Калининград» и медиахолдинга «Западная пресса» в проведении благотворительного марафона по сбору средств для помощи погибшим и пострадавшим.
По информации министерства здравоохранения области, девять пострадавших находятся в больницах области, двое из них в реанимации. Прокуратура Калининградской области начала проверку информации о том, что перевозка пассажиров осуществлялся перевозчиком, не имевшим лицензии на этот вид деятельности. В СК сообщили, что, по предварительным данным, в салоне находилось не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве восемь человек. Региональные власти инициируют дополнительные проверки автоперевозчиков.
Кадры с места столкновения микроавтобуса и внедорожника под Калининградом.