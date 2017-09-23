Ребенок пострадал в ДТП с угнанным авто в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 сен — Sputnik. Две машины столкнулись в микрорайоне «Думан» на пересечении улиц Акмешит и Аныракай в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

Читайте также Женщину сбили насмерть и бросили на дороге в Алматы

Как стало известно, автомашина Hyundai Sonata двигалась по улице Акмешит, которая является главной, в северном направлении, а ВАЗ-2114 двигался по улице Аныракай в восточном направлении, и, проигнорировав знак «Уступи дорогу», выехал на большой скорости на перекресток.

Водитель Hyundai не успел среагировать, на полном ходу ударил ВАЗ-2114, а после влетел в опору газовой трубы. ВАЗ-2114 после удара сносит столб уличного освещения. Водитель ВАЗ с места ДТП скрылся.

В ДТП пострадал четырехлетний ребенок, который находился в Hyundai, его госпитализировали с травмами.