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17:57 (мск), источник: КрымPress

ЧП в Керчи: неизвестные подожгли человека

Жуткое ЧП в Керчи произошло в одном из дворов по улице Бувина.

Неизвестные подожгли человека, облив его горючей жидкостью.

Очевидцы рассказали, что быстро среагировали и до приезда пожарных потушили горящего человека. Воду носили из находящегося рядом магазина. Приехав на место происшествия, спасатели вызвали полицию и «скорую». Пострадавший остался жив, но получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Журналисты уточняют обстоятельства произошедшего у правоохранителей, — сообщает KERCH.COM.RU.

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