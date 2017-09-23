ЧП в Керчи: неизвестные подожгли человека

Очевидцы рассказали, что быстро среагировали и до приезда пожарных потушили горящего человека. Воду носили из находящегося рядом магазина. Приехав на место происшествия, спасатели вызвали полицию и «скорую». Пострадавший остался жив, но получил серьезные ожоги и был госпитализирован. Журналисты уточняют обстоятельства произошедшего у правоохранителей, — сообщает KERCH.COM.RU.