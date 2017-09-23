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17:44 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки под Волгоградом арестован

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пропавшей в Волгоградской области пятилетней девочки арестован, сообщается на сайте СК РФ в субботу.

Источник: РИА Новости

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. По данным СК, тело ребенка было обнаружено 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки. Он уже признал свою вину.

«Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении 55-летнего местного жителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство 5-летней девочки, тело которой было обнаружено накануне в принадлежащей злоумышленнику хозяйственной постройке», — говорится в сообщении.

Следователи допрашивают очевидцев.

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