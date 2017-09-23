Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки под Волгоградом арестован

Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе Калач-на-Дону. По данным СК, тело ребенка было обнаружено 22 сентября в хозяйственной постройке рядом с гаражным боксом. По подозрению в убийстве задержан 55-летний владелец строения — дедушка подруги убитой девочки. Он уже признал свою вину.