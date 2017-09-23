Подозреваемый в убийстве пятилетней девочки под Волгоградом арестован
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пропавшей в Волгоградской области пятилетней девочки арестован, сообщается на сайте СК РФ в субботу.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве пропавшей в Волгоградской области пятилетней девочки арестован, сообщается на сайте СК РФ в субботу.
Вечером 15 сентября девочка не вернулась домой после прогулки на детской площадке в городе
«Сегодня судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении 55-летнего местного жителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируется убийство 5-летней девочки, тело которой было обнаружено накануне в принадлежащей злоумышленнику хозяйственной постройке», — говорится в сообщении.
Следователи допрашивают очевидцев.