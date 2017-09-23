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17:53 (мск), источник: 36on.ru

В ветхом квартале на Ленинградской в Воронеже снова произошел пожар

Днем 23 сентября в расселенном квартале на улице Ленинградской произошел очередной пожар. Как выяснилось, загорелись бесхозные надворные постройки.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15 часов 40 минут. Очевидцы рассказали о сильном задымлении в районе дома № 12 по улице Ленинградской. Прибывшие на место происшествия спасатели справились с огнем через 49 минут после звонка местных жителей.

К счастью, во время случившегося никто не пострадал. Однако огонь повредил бесхозные сараи на площади 30 кв. м. В тушении пожара участвовали 6 человек и 2 спецмашины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. Сейчас причина произошедшего устанавливается, добавили в ведомстве.

Напомним, что пожары в ветхом квартале Воронежа происходят не редко. Последний раз спасатели выезжали туда два дня назад. Очевидцы сообщали сразу о трех пожарах в этом районе. В первом случае горела кровля расселенного двухэтажного дома, во втором — гараж, в третьем — надворные постройки.

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