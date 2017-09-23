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18:00 (мск), источник: Publika.md

В Бельцах во время дождя залило десятки квартир

В Бельцах во время недавних дождей залило квартиры в пятиэтажке. Люди винят коммунальщиков, которые никак не закончат ремонт.

Источник: Publika.md

Больше всего пострадали жильцы верхних этажей.

«Я спала здесь, пришлось сдвинуть матрац. Вода лилась прямо мне на голову. Пришлось по всей квартире расставлять ведра и тазы».

Ремонт в доме начали два месяца назад. Пока конца ему не видно.

«Я уже отремонтировала крышу над своей квартирой, а они спохватились, что надо сделать ремонт всей крыши. И вот теперь у меня тоже течет. Это издевательство. Столько тянуть с этим ремонтом».

«На пятом этаже залило щиток. Как бы не случилось короткое замыкание и пожар».

Из 900 бельцких многоэтажек почти 500 находятся в ведении муниципального управления ЖКХ. Там с комментариями пока не выступили.

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