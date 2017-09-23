В Бельцах во время дождя залило десятки квартир

Больше всего пострадали жильцы верхних этажей.



«Я спала здесь, пришлось сдвинуть матрац. Вода лилась прямо мне на голову. Пришлось по всей квартире расставлять ведра и тазы».



Ремонт в доме начали два месяца назад. Пока конца ему не видно.



«Я уже отремонтировала крышу над своей квартирой, а они спохватились, что надо сделать ремонт всей крыши. И вот теперь у меня тоже течет. Это издевательство. Столько тянуть с этим ремонтом».



«На пятом этаже залило щиток. Как бы не случилось короткое замыкание и пожар».



Из 900 бельцких многоэтажек почти 500 находятся в ведении муниципального управления ЖКХ. Там с комментариями пока не выступили.