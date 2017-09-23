В Башкирии на Инзерских зубчатках разбились альпинисты из Екатеринбурга

25-летняя девушка и 31-летний мужчина забирались на скалы Инзерские зубчатки и упали с высоты около 20 метров. Девушка погибла на месте происшествия, мужчина получил множественные переломы. Спасатели прибыли на место из Белорецка на микроавтобусах УАЗ через четыре с лишним часа.