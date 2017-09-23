В Башкирии на Инзерских зубчатках разбились альпинисты из Екатеринбурга
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белорецком районе 23 сентября разбились двое альпинистов из Екатеринбурга. Об этом сообщила журналист
УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белорецком районе 23 сентября разбились двое альпинистов из Екатеринбурга. Об этом сообщила журналист
25-летняя девушка и 31-летний мужчина забирались на скалы Инзерские зубчатки и упали с высоты около 20 метров. Девушка погибла на месте происшествия, мужчина получил множественные переломы. Спасатели прибыли на место из Белорецка на микроавтобусах УАЗ через четыре с лишним часа.
«Осилить путь на Инзерские зубчатки под силу только грузовым вездеходам. Проселочные дороги разбиты лесовозами крупной лесопромышленной компании, которая занимается в районе вырубкой леса. Путь от ближайшего поселка Тирлян до Зубчаток занимает