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22:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на Инзерских зубчатках разбились альпинисты из Екатеринбурга

УФА, 23 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Белорецком районе 23 сентября разбились двое альпинистов из Екатеринбурга. Об этом сообщила журналист РБК-Уфа Рушана Ибраева, ставшая очевидцем трагедии.

25-летняя девушка и 31-летний мужчина забирались на скалы Инзерские зубчатки и упали с высоты около 20 метров. Девушка погибла на месте происшествия, мужчина получил множественные переломы. Спасатели прибыли на место из Белорецка на микроавтобусах УАЗ через четыре с лишним часа.

«Осилить путь на Инзерские зубчатки под силу только грузовым вездеходам. Проселочные дороги разбиты лесовозами крупной лесопромышленной компании, которая занимается в районе вырубкой леса. Путь от ближайшего поселка Тирлян до Зубчаток занимает полтора-два часа», — отметила журналист.

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