В Самаре на Товарной столкнулись три автомобиля, пострадали двое взрослых и ребенок
23 сентября примерно в 11:40 в Кировском районе Самары произошло ДТП в районе строения 39 по улице Товарной.
23 сентября примерно в 11:40 в Кировском районе Самары произошло ДТП в районе строения 39 по улице Товарной.
По предварительной информации сотрудников полиции, водитель автомобиля Приора (1950 года рождения) столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris, под управлением водителя 1990 года рождения, которая в результате удара продолжила движение и наехала на припаркованный ПАЗ.
В результате ДТП трое пассажиров автомашины Hyundai Solaris, среди которых был несовершеннолетний 2005 года рождения, получили различные телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, сообщает