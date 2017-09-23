В Самаре на Товарной столкнулись три автомобиля, пострадали двое взрослых и ребенок

По предварительной информации сотрудников полиции, водитель автомобиля Приора (1950 года рождения) столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris, под управлением водителя 1990 года рождения, которая в результате удара продолжила движение и наехала на припаркованный ПАЗ.