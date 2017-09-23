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22:45 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре на Товарной столкнулись три автомобиля, пострадали двое взрослых и ребенок

23 сентября примерно в 11:40 в Кировском районе Самары произошло ДТП в районе строения 39 по улице Товарной.

По предварительной информации сотрудников полиции, водитель автомобиля Приора (1950 года рождения) столкнулся с автомашиной Hyundai Solaris, под управлением водителя 1990 года рождения, которая в результате удара продолжила движение и наехала на припаркованный ПАЗ.

В результате ДТП трое пассажиров автомашины Hyundai Solaris, среди которых был несовершеннолетний 2005 года рождения, получили различные телесные повреждения. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

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