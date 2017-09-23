Четверо детей и женщина попали в ДТП в Мангистау

ДТП зарегистрировано в Мунайлинском районе 23 сентября. Там автомашины столкнулись лоб в лоб. Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу. У нее травма таза и другие телесные повреждения, сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что дети также были доставлены в больницу, об их состоянии пока неизвестно.