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19:25 (мск), источник: Kazinform

Четверо детей и женщина попали в ДТП в Мангистау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Дорожное транспортное происшествие с участием детей произошло на автотрассе в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на tumba.kz.

ДТП зарегистрировано в Мунайлинском районе 23 сентября. Там автомашины столкнулись лоб в лоб. Пострадавшая 29-летняя женщина в тяжелом состоянии была доставлена в областную больницу. У нее травма таза и другие телесные повреждения, сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что дети также были доставлены в больницу, об их состоянии пока неизвестно.

— Степень вины каждого из водителей будет установлена специалистами, сейчас ведется расследование по данному ДТП, — сказали в правоохранительных органах.

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