Полицейские организовали облаву на центральной улице Шымкента

В час Х на проспект Кунаева прибыли несколько спецмашин дорожно-патрульной службы. За порядком на дорогах следят не только обычные патрули, но и система «Ураган». Сотрудники полиции намерены наказывать тех, кто нарушает правила дорожного движения и не оплачивает заслуженные штрафы.

Кроме того, по проспекту Кунаева установлен мобильный радар «Крис П». Он фиксирует малейшее превышение скоростного режима. Такая массированная атака на нарушителей ПДД на центральной улице проводится впервые. Водители, попавшие в поле зрения полицейских, охотно рассказывают в соцсетях о том, где лучше ехать, чтобы не столкнуться с полицией. Сколько именно нарушителей попало в поле зрения полицейских, пока посчитать сложно. Точное их количество будет известно к утру.