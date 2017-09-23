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21:27 (мск), источник: Tengrinews

Полицейские организовали облаву на центральной улице Шымкента

В субботу вечером дорожные полицейские Шымкента организовали облаву на нарушителей правил движения на центральной улице города, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В час Х на проспект Кунаева прибыли несколько спецмашин дорожно-патрульной службы. За порядком на дорогах следят не только обычные патрули, но и система «Ураган». Сотрудники полиции намерены наказывать тех, кто нарушает правила дорожного движения и не оплачивает заслуженные штрафы.

Кроме того, по проспекту Кунаева установлен мобильный радар «Крис П». Он фиксирует малейшее превышение скоростного режима. Такая массированная атака на нарушителей ПДД на центральной улице проводится впервые. Водители, попавшие в поле зрения полицейских, охотно рассказывают в соцсетях о том, где лучше ехать, чтобы не столкнуться с полицией. Сколько именно нарушителей попало в поле зрения полицейских, пока посчитать сложно. Точное их количество будет известно к утру.

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