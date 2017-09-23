Полицейские организовали облаву на центральной улице Шымкента
В субботу вечером дорожные полицейские Шымкента организовали облаву на нарушителей правил движения на центральной улице города, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В субботу вечером дорожные полицейские Шымкента организовали облаву на нарушителей правил движения на центральной улице города, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
В час Х на проспект Кунаева прибыли несколько спецмашин
Кроме того, по проспекту Кунаева установлен мобильный радар «Крис П». Он фиксирует малейшее превышение скоростного режима. Такая массированная атака на нарушителей ПДД на центральной улице проводится впервые. Водители, попавшие в поле зрения полицейских, охотно рассказывают в соцсетях о том, где лучше ехать, чтобы не столкнуться с полицией. Сколько именно нарушителей попало в поле зрения полицейских, пока посчитать сложно. Точное их количество будет известно к утру.