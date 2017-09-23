Ссора в пермском магазине между покупателями закончилась убийством
Пермь. 23 сентября.
Пермь. 23 сентября.
По сведениям регионального СУ СК РФ, конфликт вспыхнул в очереди на кассе.
Выяснение отношений из магазина переместилось на улицу — в результате 50-летний мужчина получил травму, от которой, не приходя в сознание, умер в больнице через 4 дня.
Брату потерпевшего во время драки были причинены побои, но за медпомощью он не стал обращаться.
В совершении преступления подозревается 30-летний ранее судимый мужчина.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.