Ссора в пермском магазине между покупателями закончилась убийством

По сведениям регионального СУ СК РФ, конфликт вспыхнул в очереди на кассе.

Выяснение отношений из магазина переместилось на улицу — в результате 50-летний мужчина получил травму, от которой, не приходя в сознание, умер в больнице через 4 дня.

Брату потерпевшего во время драки были причинены побои, но за медпомощью он не стал обращаться.

В совершении преступления подозревается 30-летний ранее судимый мужчина.