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22:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ссора в пермском магазине между покупателями закончилась убийством

Пермь. 23 сентября. НТА-Приволжье — Ссора в пермском магазине между покупателями закончилась убийством.

По сведениям регионального СУ СК РФ, конфликт вспыхнул в очереди на кассе.

Выяснение отношений из магазина переместилось на улицу — в результате 50-летний мужчина получил травму, от которой, не приходя в сознание, умер в больнице через 4 дня.

Брату потерпевшего во время драки были причинены побои, но за медпомощью он не стал обращаться.

В совершении преступления подозревается 30-летний ранее судимый мужчина.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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