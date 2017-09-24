На девушку-депутата из Рудного завели дело по статье «Сводничество»

В соцсети «ВКонтакте» журналисты обнаружили объявления, в которых Юлия предлагала молодым девушкам высокооплачиваемую работу за границей. «Набор» производился на работу по сопровождению в Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Сингапуре, Китае и Турции. В личных же переписках суть работы раскрылась более глубоко. Юлия Каралаш и Ксения Гамова предлагали девушкам «элитный эскорт» с доходом от 5 до 10 тысяч долларов за 2−3 недели. При этом, на вопрос о гарантиях безопасности Юлия отвечала, что бизнес налажен и все спокойно. Кроме того, заверила, что риска «заразиться» нет, так как клиенты предохраняются", — говорится в статье.