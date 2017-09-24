На девушку-депутата из Рудного завели дело по статье «Сводничество»
В Рудном (Костанайская область) в отношении депутата городского маслихата Юлии Каралаш возбуждено уголовное дело по статье «Сводничество», сообщает «Тобол-Инфо» со ссылкой на
В Рудном (Костанайская область) в отношении депутата городского маслихата Юлии Каралаш возбуждено уголовное дело по статье «Сводничество», сообщает «Тобол-Инфо» со ссылкой на
Юлия — член партии «Нур Отан» и известная в городе личность. В маслихате она входила в состав комиссии по вопросам социальной политики и экологии. Промониторив страницы депутата в социальных сетях, журналисты увидели «много любопытного и интересного».
«Все ее действия никак не вяжутся с моральным обликом молодого партийца, да и человека, курирующего вопросы молодежной политики. Все ее аккаунты пестрят красивыми фото сомнительного характера», — пишет
В соцсети «ВКонтакте» журналисты обнаружили объявления, в которых Юлия предлагала молодым девушкам высокооплачиваемую работу за границей. «Набор» производился на работу по сопровождению в Арабских Эмиратах, Королевстве Бахрейн, Сингапуре, Китае и Турции. В личных же переписках суть работы раскрылась более глубоко. Юлия Каралаш и Ксения Гамова предлагали девушкам «элитный эскорт» с доходом от 5 до 10 тысяч долларов за 2−3 недели. При этом, на вопрос о гарантиях безопасности Юлия отвечала, что бизнес налажен и все спокойно. Кроме того, заверила, что риска «заразиться» нет, так как клиенты предохраняются", — говорится в статье.
Руководитель аппарата маслихата Дана Калеева отказалась комментировать ситуацию. А заместитель акима Елена Скаредина заявила: «Все вопросы не к нам, ее выдвигало предприятие (АО “Соколовско-Сарбайское