В Лондоне 6 человек пострадали в результате распыления вредного вещества

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел около торгового центра Вестфилд. Один мужчина был задержан за нанесение телесных повреждений, отметили в полиции.

Один из очевидцев рассказал телеканалу, что в группе людей завязался спор. Помощник менеджера в Burger King, сказал, что одна из жертв вошла в ресторан быстрого питания, чтобы «смыть кислоту с лица». «У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой», — рассказал очевидец.