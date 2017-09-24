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00:42 (мск), источник: РБК

В Лондоне 6 человек пострадали в результате распыления вредного вещества

В районе торгового центра на востоке Лондона шесть человек пострадали от вредной субстанции, которую распылила группа мужчин. Об этом сообщили в лондонской полиции, передает Reuters.

Как рассказали в правоохранительных органах, инцидент произошел около торгового центра Вестфилд. Один мужчина был задержан за нанесение телесных повреждений, отметили в полиции.

Произошедшее полиция не рассматривает как террористический акт.

Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на полицию, на месте инцидента выставлен кордон.

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Один из очевидцев рассказал телеканалу, что в группе людей завязался спор. Помощник менеджера в Burger King, сказал, что одна из жертв вошла в ресторан быстрого питания, чтобы «смыть кислоту с лица». «У него были порезы около глаз, и он пытался промыть их водой», — рассказал очевидец.

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