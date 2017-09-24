Сотрудники КНБ задержали помощника «хозяина» зоны

Об этом сообщает ATPress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырауской области. За что помощник «хозяина» зоны получил деньги и в какой сумме — в интересах следствия не уточняется. Отмечено лишь, что взятка получена от супруга осужденной.