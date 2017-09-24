Сотрудники КНБ задержали помощника «хозяина» зоны
В Атырау сотрудники департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/ 11 (женская колония общего режима) А. Жанбырбая.
В Атырау сотрудники департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/ 11 (женская колония общего режима) А. Жанбырбая.
Об этом сообщает ATPress.kz со ссылкой на
Это не первое громкое задержание в регионе за последнее время. Накануне сообщалось, что сотрудники КНБ задержали заместителя начальника РОВД Жылыойского района Рустема Ислямова. Высокопоставленный полицейский подозревается в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».