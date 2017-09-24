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00:56 (мск), источник: Tengrinews

Сотрудники КНБ задержали помощника «хозяина» зоны

В Атырау сотрудники департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/ 11 (женская колония общего режима) А. Жанбырбая.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщает ATPress.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Атырауской области. За что помощник «хозяина» зоны получил деньги и в какой сумме — в интересах следствия не уточняется. Отмечено лишь, что взятка получена от супруга осужденной.

Это не первое громкое задержание в регионе за последнее время. Накануне сообщалось, что сотрудники КНБ задержали заместителя начальника РОВД Жылыойского района Рустема Ислямова. Высокопоставленный полицейский подозревается в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».

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Сотрудники КНБ задержали помощника &quot;хозяина&quot; зоны
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