В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м
В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв.м. Об этом сообщает
В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв.м. Об этом сообщает
Как отмечается в сообщении, возгорание произошло в двухэтажном здании магазина «Шинный центр», который находится на улице Дзержинского. В МЧС рассказали, что был объявлен повышенный ранг тушения пожара.
О погибших и пострадавших не сообщается.
Как отмечает телеканал «ГТРК «Кубань», в тушении возгорания принимают участие 94 человека и 24 единицы техники. Пожару был присвоен третий ранг опасности.