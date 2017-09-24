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02:12 (мск), источник: РБК

В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. м

В Краснодаре в магазине шин вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв.м. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, возгорание произошло в двухэтажном здании магазина «Шинный центр», который находится на улице Дзержинского. В МЧС рассказали, что был объявлен повышенный ранг тушения пожара.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Как отмечает телеканал «ГТРК «Кубань», в тушении возгорания принимают участие 94 человека и 24 единицы техники. Пожару был присвоен третий ранг опасности.

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