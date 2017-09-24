В Хабаровске три человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Тела трёх человек обнаружены на месте пожара в квартире жилого пятиэтажного дома в Хабаровске, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара в квартире в доме на улице Панфиловцев составила пять квадратных метров. Сообщается, что от огня пострадали диван и расположенные рядом вещи.

«На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни. В настоящее время причины возгорания и виновный устанавливаются», — говорится в сообщении.