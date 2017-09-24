В НСО полиция произвела задержания по факту массовой драки в Бердске
Действия подозреваемых трактуют как хулиганство.
Действия подозреваемых трактуют как хулиганство.
Сотрудники уголовный розыска нашли и задержали пятерых граждан, которые причастны к избиению пятерых жителей города Искитима и нанесению ножевого ранение жителю Новосибирска. Конфликт произошел на автостоянке в Бердске.
«Сотрудники уголовного розыска установили всех участников произошедшего конфликта. По подозрению в совершении хулиганских действий задержаны четверо жителей Новосибирска и один бердчанин в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Один — за причинение тяжких телесных повреждений, второй — за мошенничество, грабеж, хулиганство и разбой», — сообщает
Возбуждено уголовное дело. Действия задержанных трактуют, как хулиганство, что описано в ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полиция не исключает, что эта группа может быть причастная и к другим подобным эпизодам криминальной жизни Новосибирской области.