В НСО полиция произвела задержания по факту массовой драки в Бердске

Сотрудники уголовный розыска нашли и задержали пятерых граждан, которые причастны к избиению пятерых жителей города Искитима и нанесению ножевого ранение жителю Новосибирска. Конфликт произошел на автостоянке в Бердске.

«Сотрудники уголовного розыска установили всех участников произошедшего конфликта. По подозрению в совершении хулиганских действий задержаны четверо жителей Новосибирска и один бердчанин в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Один — за причинение тяжких телесных повреждений, второй — за мошенничество, грабеж, хулиганство и разбой», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.