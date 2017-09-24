В Красноярске водитель задремал за рулем и врезался в дерево
Сначала мужчина наехал на ограждение, а потом съехал на набережную.
Сначала мужчина наехал на ограждение, а потом съехал на набережную.
В Красноярске мужчина задремал за рулем и въехал в дерево. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».
Авария произошла 23 сентября на ул. Дубровинского. Как рассказали в ГИБДД, мужчина 48 лет двигался со стороны 4-го моста в сторону центра, но в районе Регпалаты внезапно задремал,
Мужчина самостоятельно выбрался из машины, от медицинской помощи отказался. Позже, когда на место приехал наряд ДПС, его освидетельствовали — мужчина оказался трезв и в адекватном состоянии.
В ГИБДД призвали водителей к внимательности на дороге. Ненастная погода может провоцировать плохое самочувствие, а мокрая дорога привести к ДТП.