В Красноярске водитель задремал за рулем и врезался в дерево

В Красноярске мужчина задремал за рулем и въехал в дерево. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла 23 сентября на ул. Дубровинского. Как рассказали в ГИБДД, мужчина 48 лет двигался со стороны 4-го моста в сторону центра, но в районе Регпалаты внезапно задремал, из-за чего сначала наехал на ограждение, а потом и вовсе съехал на набережную, врезавшись в дерево.

Мужчина самостоятельно выбрался из машины, от медицинской помощи отказался. Позже, когда на место приехал наряд ДПС, его освидетельствовали — мужчина оказался трезв и в адекватном состоянии.