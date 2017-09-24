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10:41 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске водитель задремал за рулем и врезался в дерево

Сначала мужчина наехал на ограждение, а потом съехал на набережную.

В Красноярске мужчина задремал за рулем и въехал в дерево. Инцидент обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

Авария произошла 23 сентября на ул. Дубровинского. Как рассказали в ГИБДД, мужчина 48 лет двигался со стороны 4-го моста в сторону центра, но в районе Регпалаты внезапно задремал, из-за чего сначала наехал на ограждение, а потом и вовсе съехал на набережную, врезавшись в дерево.

Мужчина самостоятельно выбрался из машины, от медицинской помощи отказался. Позже, когда на место приехал наряд ДПС, его освидетельствовали — мужчина оказался трезв и в адекватном состоянии.

В ГИБДД призвали водителей к внимательности на дороге. Ненастная погода может провоцировать плохое самочувствие, а мокрая дорога привести к ДТП.

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