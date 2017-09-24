Режим ЧП введен в штате Оахака в Мексике
Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в 75 муниципалитетах южного штата Оахака, пострадавшего при землетрясении. Документ об этом ведомство обнародовало в субботу.
Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в 75 муниципалитетах южного штата Оахака, пострадавшего при землетрясении. Документ об этом ведомство обнародовало в субботу.
В документе говорится о том, что для ликвидации последствий землетрясения будут задействованы все средства Фонда помощи при чрезвычайных ситуациях, пишет «Газета.ру».
«Власти получат ресурсы для размещения пострадавшего населения и оказания ему продовольственной и врачебной помощи», — поясняется в заявлении ведомства.