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07:04 (мск), источник: Известия

Режим ЧП введен в штате Оахака в Мексике

Министерство внутренних дел Мексики объявило чрезвычайное положение в 75 муниципалитетах южного штата Оахака, пострадавшего при землетрясении. Документ об этом ведомство обнародовало в субботу.

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В документе говорится о том, что для ликвидации последствий землетрясения будут задействованы все средства Фонда помощи при чрезвычайных ситуациях, пишет «Газета.ру».

«Власти получат ресурсы для размещения пострадавшего населения и оказания ему продовольственной и врачебной помощи», — поясняется в заявлении ведомства.

По последним данным, в результате разрушительного землетрясения погибли 307 человек.
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