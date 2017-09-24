В Краснодаре горел «Шинный центр»
Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы.
Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы.
Сообщение о пожаре в магазине «Шинный центр», расположенном на улице Дзержинского, 98, поступило в службу оперативного обеспечения пожарной связи в первом часу ночи 24 сентября.
Огонь был очень сильным и быстро распространялся. Пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.
В 01.48 пожар был локализован. В 3.12 — полностью ликвидирован.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействованы 94 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС — 62 человека и 20 единиц техники, сообщает «Югополису»