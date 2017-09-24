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11:16 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре горел «Шинный центр»

Для борьбы с огнем были задействованы значительные силы.

Сообщение о пожаре в магазине «Шинный центр», расположенном на улице Дзержинского, 98, поступило в службу оперативного обеспечения пожарной связи в первом часу ночи 24 сентября.

Огонь был очень сильным и быстро распространялся. Пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

В 01.48 пожар был локализован. В 3.12 — полностью ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 94 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС — 62 человека и 20 единиц техники, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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