В Краснодаре горел «Шинный центр»

Сообщение о пожаре в магазине «Шинный центр», расположенном на улице Дзержинского, 98, поступило в службу оперативного обеспечения пожарной связи в первом часу ночи 24 сентября.

Огонь был очень сильным и быстро распространялся. Пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

В 01.48 пожар был локализован. В 3.12 — полностью ликвидирован.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.