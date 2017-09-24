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07:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ночью загорелись две иномарки

УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе ночью загорелись сразу два автомобиля. ЧП случилось около двух часов ночи на улице Г. Кусимова в Демском районе города.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, горели Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai Accent. Пожар был потушен в в течение часа.

При пожаре звонить по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101.

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