В Уфе ночью загорелись две иномарки
УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе ночью загорелись сразу два автомобиля. ЧП случилось около двух часов ночи на улице Г. Кусимова в Демском районе города.
УФА, 24 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе ночью загорелись сразу два автомобиля. ЧП случилось около двух часов ночи на улице Г. Кусимова в Демском районе города.
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При пожаре звонить по единому телефону спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного телефона — 101.