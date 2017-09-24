В Приморском океанариуме белуха погибла, запутавшись в снастях

Источник: РИА Новости

«На Базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — сказала Молчанова.

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По ее словам, другие содержащиеся на базе морские млекопитающие не пострадали.

Сейчас идут работы по дополнительному укреплению открытого вольерного комплекса в акватории бухты.