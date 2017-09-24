Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
20В Мексике произошло мощное землетрясение
08:03 (мск), источник: РИА Новости

В Приморском океанариуме белуха погибла, запутавшись в снастях

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен — РИА Новости. Белуха погибла в Приморском океанариуме на острове Русском во Владивостоке, запутавшись в снасти, которую занесло в вольер на открытой воде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Молчанова.

Источник: РИА Новости

«На Базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — сказала Молчанова.

Читайте также
В Приморском океанариуме ввели круглосуточное наблюдение
По ее словам, другие содержащиеся на базе морские млекопитающие не пострадали.

Сейчас идут работы по дополнительному укреплению открытого вольерного комплекса в акватории бухты.

Ранее в океанариуме погибли три дельфина-белобочки и сивуч, привезенный с Сахалина. Кроме того, погибли два моржа и белуха. В связи с этим СК РФ по региону передал в суд дело о халатности бывшего временно исполняющего обязанности директора-организатора Приморского океанариума.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Глава МИД КНДР назвал удар по США «неизбежным»
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
«Спартак» не смог обыграть 15-ю команду чемпионата России
Дональд Трамп обвинил Джона Маккейна в обмане избирателей
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
Первые девушки-курсанты зачислены в Краснодарское летное училище
Спорт
«Спартак»: реквием по титулу Подводим итоги двух субботних матчей российской футбольной премьер-лиги
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь