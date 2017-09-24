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08:08 (мск), источник: Tengrinews

Пассажирский автобус и внедорожник столкнулись в Алматы

В Алматы столкнулись пассажирский автобус и внедорожник, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Пассажирский автобус и автомобиль марки Nissan X-Trail столкнулись на пересечении улиц Тимирязева и Жандосова.

В результате ДТП пострадала пассажир автобуса. После осмотра врачей она была госпитализирована.

По словам водителя автобуса № 66, он следовал по улице Жандосова в западном направлении.

Пассажиры внедорожника не пострадали.

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