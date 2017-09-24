Пассажирский автобус и внедорожник столкнулись в Алматы
В Алматы столкнулись пассажирский автобус и внедорожник, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
В Алматы столкнулись пассажирский автобус и внедорожник, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.
Пассажирский автобус и автомобиль марки Nissan
В результате ДТП пострадала пассажир автобуса. После осмотра врачей она была госпитализирована.
По словам водителя автобуса № 66, он следовал по улице Жандосова в западном направлении.
Пассажиры внедорожника не пострадали.