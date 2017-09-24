Длинномер и малолитражка столкнулись во Владивостоке
ДТП доставило массу неудобств автолюбителям.
ДТП доставило массу неудобств автолюбителям.
Накануне во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.
Транспортное происшествие произошло на Седанкинском подъем. Длинномер столкнулся c Toyota Passo.
В результате ДТП никто не пострадал. Однако транспортное происшествие доставило массу неудобств автолюбителям, так как на данном участке дороги образовалась пробка.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.