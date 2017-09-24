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09:37 (мск), источник: VLADNEWS

Длинномер и малолитражка столкнулись во Владивостоке

ДТП доставило массу неудобств автолюбителям.

Накануне во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Транспортное происшествие произошло на Седанкинском подъем. Длинномер столкнулся c Toyota Passo.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако транспортное происшествие доставило массу неудобств автолюбителям, так как на данном участке дороги образовалась пробка.

В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.

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