Длинномер и малолитражка столкнулись во Владивостоке

Накануне во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNews со ссылкой на vl_crime.

Транспортное происшествие произошло на Седанкинском подъем. Длинномер столкнулся c Toyota Passo.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако транспортное происшествие доставило массу неудобств автолюбителям, так как на данном участке дороги образовалась пробка.