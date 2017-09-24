Неизвестные распылили токсичное вещество на востоке Лондона
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Британская полиция не расценивает инцидент с распылением неизвестного вещества на востоке столицы как теракт, сообщили агентству РИА Новости в
МИНСК, 24 сен — Sputnik. Британская полиция не расценивает инцидент с распылением неизвестного вещества на востоке столицы как теракт, сообщили агентству РИА Новости в
Вечером в субботу, 23 сентября, несколько мужчин распыляли недалеко от торгового центра Westfield в Стратфорде вредоносное вещество. Согласно предварительной версии, пострадали шесть человек. Сообщается об одном задержанном мужчине, подозреваемом в попытке причинить серьезные телесные повреждения.
Пока точно неизвестно, какое вещество распыляли злоумышленники. Некоторые СМИ сообщают, что это была кислота.
Подобные нападения в Лондоне — не редкость.