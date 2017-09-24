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08:51 (мск), источник: Sputnik.by

Неизвестные распылили токсичное вещество на востоке Лондона

МИНСК, 24 сен — Sputnik. Британская полиция не расценивает инцидент с распылением неизвестного вещества на востоке столицы как теракт, сообщили агентству РИА Новости в Скотланд-Ярде.

Вечером в субботу, 23 сентября, несколько мужчин распыляли недалеко от торгового центра Westfield в Стратфорде вредоносное вещество. Согласно предварительной версии, пострадали шесть человек. Сообщается об одном задержанном мужчине, подозреваемом в попытке причинить серьезные телесные повреждения.

Пока точно неизвестно, какое вещество распыляли злоумышленники. Некоторые СМИ сообщают, что это была кислота.

Подобные нападения в Лондоне — не редкость.

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