Замначальника женской колонии в Атырау задержали со взяткой
АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Заместитель начальника женской колонии в Атырау задержан по подозрению в коррупции, сообщил сайт atpress.kz со ссылкой на областную прокуратуру.
АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Заместитель начальника женской колонии в Атырау задержан по подозрению в коррупции, сообщил сайт atpress.kz со ссылкой на областную прокуратуру.
Как сообщили в в
В интересах следствия не уточняется, за что и в какой сумме он получил деньги. Известно лишь, что взятку он получил от супруга одной из осужденных.