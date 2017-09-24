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08:35 (мск), источник: Sputniknews.kz

Замначальника женской колонии в Атырау задержали со взяткой

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Заместитель начальника женской колонии в Атырау задержан по подозрению в коррупции, сообщил сайт atpress.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Источник: Sputniknews.kz

Как сообщили в в пресс-службе областной прокуратуры, сотрудники департамента КНБ задержали со взяткой заместителя начальника УГ-157/11 — женской колонии общего режима.

В интересах следствия не уточняется, за что и в какой сумме он получил деньги. Известно лишь, что взятку он получил от супруга одной из осужденных.

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