Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кидман пришла на благотворительный вечер без нижнего белья – СМИ
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Котопоезд из Японии
09:31 (мск), источник: VLADNEWS

Квартирные воры орудуют в Приморье

Сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия.

Сотрудники полиции в Арсеньеве проводят профилактические мероприятия по факту квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По статистике, квартирные кражи происходят в то время, когда хозяева находятся в отъезде, в течение нескольких часов отсутствуют дома, оставляют открытыми окна или балконные двери.

Так, на территории города Арсеньева зарегистрированы случаи незаконного проникновения в жилище. В одном случае злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже дома на улице Октябрьская, через козырек подъезда, повредив оконные рамы. Похитив бытовую технику, ювелирные украшения и личные вещи потерпевшего, подозреваемые скрылись. Причиненный потерпевшим ущерб превысил 140 тысяч рублей.

В двух других случаях в ночное время злоумышленники проникли в квартиры, расположенные на первых этажах, через открытые пластиковые окна, и, похитив личное имущество заявителей, скрылись. Ущерб превысил 40 тысяч рублей.

По факту квартирных краж возбуждены уголовные дела.

В одноэтажный дом на улице Щербакова злоумышленник проник через незапертую входную дверь и похитил личное имущество потерпевших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя. Похищенное имущество изъято и возвращено заявителю. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской (Кража). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Участковые уполномоченные полиции проводят на административных участках встречи с гражданами, предостерегая их от действий квартирных воров. Жителям города напоминают о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности:

Уезжая из дома, позаботьтесь о том, чтобы все окна, форточки и балконные двери были плотно закрыты. Попросите родных, знакомых или соседей присмотреть за вашей квартирой, домом.

Не допускайте скапливания корреспонденции в почтовых ящиках во время продолжительного отсутствия и не распространяйтесь среди случайных людей о намерении выехать за пределы города.

В настоящее время на смену старым деревянным окнам с решетками пришли пластиковые окна. Граждане считают, что новые конструкции со стопроцентной гарантией способны защитить от проникновения в квартиры. Однако это заблуждение. Когда окна приоткрыты для проветривания, злоумышленники без проблем попадают в жилища граждан.

Квартирным ворам взломать замки либо подобрать ключи к квартирам, владельцы которых установили входные двери китайского производства, не составляет труда.

Самый надежный способ уберечь свое имущество от посягательства злоумышленников — централизованная охрана. Приём квартир, домов, коттеджей и других мест хранения личного имущества граждан под охрану, оборудование их средствами тревожной сигнализации остаётся сегодня наиболее действенной мерой профилактики имущественных преступлений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Массовое отключение воды ожидается во Владивостоке на следующей неделе
Глава МИД КНДР назвал удар по США «неизбежным»
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
«Спартак» не смог обыграть 15-ю команду чемпионата России
Дональд Трамп обвинил Джона Маккейна в обмане избирателей
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
Первые девушки-курсанты зачислены в Краснодарское летное училище
Спорт
«Спартак»: реквием по титулу Подводим итоги двух субботних матчей российской футбольной премьер-лиги
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь