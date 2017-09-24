В Приморском океанариуме погибла белуха

«На базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — рассказала Молчанова.

Она отметила, что другие обитатели океанариума не пострадали, сейчас сотрудники дополнительно укрепляют открытый вольер.