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09:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморском океанариуме погибла белуха

В Приморском океанариуме на острове Русском, запутавшись в снастях, которые штормом занесло в вольер на открытой воде, погибла белуха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря океанариума Елену Молчанову.

«На базе исследования морских млекопитающих скончалась белуха. Животные живут здесь в открытой воде, огороженной крупноячеистой сеткой. Вольер регулярно чистят водолазы. Но накануне прошел шторм, и в водоем занесло посторонний предмет. Белуха нашла снасть и запуталась. Дежурный техник пытался ее освободить, но не смог справиться с 600-килограммовым животным», — рассказала Молчанова.

Она отметила, что другие обитатели океанариума не пострадали, сейчас сотрудники дополнительно укрепляют открытый вольер.

Это не первый случай гибели в океанариуме животных. Ранее там погибли три дельфина-белобочки, сивуч, два моржа и белуха.

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