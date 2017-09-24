Женщину с провалами в памяти пятый день ищут в Челябинске

Родственники и волонтёры в Челябинске пятый день ищут пенсионерку, у которой возможны провалы в памяти, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

76-летняя женщина ушла из дома на улице Чичерина 19 сентября. На вид пропавшей около 80 лет, у неё карие глаза и каштановые волосы, худощавое телосложение. Пенсионерка сильно сутулится и ходит с тростью.

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