Троих граждан Узбекистана задержали в Мангистау

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы суда, иностранцы обвиняются в том, что они работали в Мангистауской области без разрешения соответствующих органов.

«Три иностранца, прибыв на территорию Казахстана с целью получения доходов, встали на временную регистрацию, после чего стали заниматься трудовой деятельностью без разрешения соответствующих органов», — говорится в сообщении пресс-службы суда.