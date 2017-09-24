Троих граждан Узбекистана задержали в Мангистау
Миграционная полиция Мангистау задержала троих граждан Узбекистана, сообщает «Лада».
Миграционная полиция Мангистау задержала троих граждан Узбекистана, сообщает «Лада».
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«Три иностранца, прибыв на территорию Казахстана с целью получения доходов, встали на временную регистрацию, после чего стали заниматься трудовой деятельностью без разрешения соответствующих органов», — говорится в сообщении
Судом все три иностранца были признаны виновными по части 5 статьи 517 КоАП РК. В их отношении была применена административная мера наказания в виде ареста на трое суток.