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10:13 (мск), источник: Nur.kz

Троих граждан Узбекистана задержали в Мангистау

Миграционная полиция Мангистау задержала троих граждан Узбекистана, сообщает «Лада».

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы суда, иностранцы обвиняются в том, что они работали в Мангистауской области без разрешения соответствующих органов.

«Три иностранца, прибыв на территорию Казахстана с целью получения доходов, встали на временную регистрацию, после чего стали заниматься трудовой деятельностью без разрешения соответствующих органов», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Судом все три иностранца были признаны виновными по части 5 статьи 517 КоАП РК. В их отношении была применена административная мера наказания в виде ареста на трое суток.

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