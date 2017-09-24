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16:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области Toyota слетела в кювет: двое погибли

Авария произошла на трассе М4 «Дон».

Источник: РИА "Воронеж"

Автомобиль Toyota Mark съехал в кювет на 20 км автотрассы М4 «Дон» в Каменском районе Воронежской области. В аварии погиб 27-летний водитель машины и его 27-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 24 сентября.

Авария произошла накануне в 00:45. Водитель легковушки, житель Каменского района, следовал в направлении села Красный Лог. Машина съехала на обочину и опрокинулась в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля и пассажир, 27-летняя жительница села Красный Лог, скончались на месте происшествия до приезда врачей. По данному факту полиция организовала проверку.

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