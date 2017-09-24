В Воронежской области Toyota слетела в кювет: двое погибли

Источник: РИА "Воронеж"

Автомобиль Toyota Mark съехал в кювет на 20 км автотрассы М4 «Дон» в Каменском районе Воронежской области. В аварии погиб 27-летний водитель машины и его 27-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в воскресенье, 24 сентября.

Авария произошла накануне в 00:45. Водитель легковушки, житель Каменского района, следовал в направлении села Красный Лог. Машина съехала на обочину и опрокинулась в кювет.