В Волгоградской области погибли десятки птиц

Страшную находку экологи сделали в ходе орнитологического обследования территорий в районе линий электропередачи. Птиц убило током неподалеку от села Колобовка. Как сообщают в облкомприроды, ЛЭПы не были оснащены специальными птицезащитными устройствами. К сожалению, жертвой человеческой халатности стал орел-могильник — особь одного из редких и находящийся под угрозой исчезновения видов: эта птица занесена в Красные книги России и Волгоградской области. За уничтожение особо охраняемых пернатых и животных предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организовал проверку, которая установит виновных в гибели птиц. Нарушители будут привлечены к ответственности.
К сожалению, этот случай гибели птиц от высоковольтных проводов уже третий за текущий год. В 2017-м, объявленном в России Годом экологии, выявлению и предотвращению подобных фактов уделяется особое внимание: специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области совместно с надзорными ведомствами региона, учеными, сотрудниками природных парков организуют рейды. Также ведется адресная работа с организациями, эксплуатирующими линии электропередачи, по стимулированию их к оснащению сетей птицезащитными устройствами.