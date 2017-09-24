В Волгоградской области погибли десятки птиц

Страшную находку экологи сделали в ходе орнитологического обследования территорий в районе линий электропередачи. Птиц убило током неподалеку от села Колобовка. Как сообщают в облкомприроды, ЛЭПы не были оснащены специальными птицезащитными устройствами. К сожалению, жертвой человеческой халатности стал орел-могильник — особь одного из редких и находящийся под угрозой исчезновения видов: эта птица занесена в Красные книги России и Волгоградской области. За уничтожение особо охраняемых пернатых и животных предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.