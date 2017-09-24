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16:37 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем произошел крупный ландшафтный пожар площадью 700 кв м

Близ пригорода Воронежа произошел новый крупный ландшафтный пожар, охвативший значительную площадь.

По информации пресс-службы областного управления МЧС, инцидент случился днем в субботу, 23 сентября, рядом с микрорайоном Тепличный, который входит в Советский район Воронежа. Местные жители, заметив дым, предположили, что загорелся лес, и сообщили спасателям — информация о возгорании поступила на пульт дежурных МЧС примерно в 14.30.

Как оказалось, здесь по неустановленным точно причинам загорелась старая трава. Площадь возгорания оказалась значительной — около 700 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые в течение получаса ликвидировали возгорание.

Что именно привело к очередному ландшафтному пожару, сейчас выясняют специалисты — скорее всего, как и в большинстве других подобных ЧП, причиной стала человеческая небрежность и безответственность. Отметим, что в течение этого года на территории региона произошло около 1 000 ландшафтных и 13 лесных пожаров. В связи с этим спасатели напоминают, что сжигание старой травы, веток и мусора на подсобных участках, лугах, полях, вблизи лесов категорически недопустимо, поскольку может спровоцировать возникновение природного пожара с серьезными последствиями.

Напомним, что в субботу, 23 сентября, еще один крупный пожар случился на улице Ленинградской в Воронеже.

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