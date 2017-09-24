Под Воронежем произошел крупный ландшафтный пожар площадью 700 кв м
Близ пригорода Воронежа произошел новый крупный ландшафтный пожар, охвативший значительную площадь.
Близ пригорода Воронежа произошел новый крупный ландшафтный пожар, охвативший значительную площадь.
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Как оказалось, здесь по неустановленным точно причинам загорелась старая трава. Площадь возгорания оказалась значительной — около 700 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые в течение получаса ликвидировали возгорание.
Что именно привело к очередному ландшафтному пожару, сейчас выясняют специалисты — скорее всего, как и в большинстве других подобных ЧП, причиной стала человеческая небрежность и безответственность. Отметим, что в течение этого года на территории региона произошло около 1 000 ландшафтных и 13 лесных пожаров. В связи с этим спасатели напоминают, что сжигание старой травы, веток и мусора на подсобных участках, лугах, полях, вблизи лесов категорически недопустимо, поскольку может спровоцировать возникновение природного пожара с серьезными последствиями.
Напомним, что в субботу, 23 сентября, еще один крупный пожар случился на улице Ленинградской в Воронеже.