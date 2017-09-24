Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика

С восьми утра участники поисковых мероприятий возобновили усиленную работу. В поисках пропавшего мальчика участвуют военные, сотрудники милиции и МЧС, волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане. Количество участников поисково-спасательной операции в субботу составило около двух тысяч человек.

Максим Мархалюк пропал 16 сентября — предположительно, мальчик ушел за грибами в Беловежскую пущу и там потерялся. Уже девятые сутки ребенка не удается найти. По последним данным, следы ребенка не были обнаружены. Нет подтвержденных фактов и новых версий.

Криминальный след

В субботу, 23 сентября, стало известно, что милиция прорабатывает все версии исчезновения десятилетнего Максима, в том числе криминальную. Правоохранители опрашивают местных жителей и население ближайших деревень.

«Идет соответствующая отработка тех категорий граждан, которые попадали в поле зрения органов внутренних дел», — сообщил первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло.

Во время поиска мальчика патрулируются дороги и заброшенные дома.

Искать до любого результата

Также в субботу заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Беларуси Сергей Леонов заявил, что ребенка будут искать, пока не достигнут результата.

«Будем работать до определенного результата. Когда будет любой результат», — сказал Леонов.

По его словам, там, где прошли сотрудники МЧС и министерства обороны и внутренних дел, мальчика найти не удалось. «За эту территорию мы несем определенную ответственность. По крайней мере, там потерявшегося мы не обнаружили», — отметил Леонов.

Для поисковой операции привлечены вертолеты, беспилотники, летательные аппараты, тепловизоры. В пятницу ребенка начали искать и в болотах — водолазы спустились на глубину. Работу специалистов осложняет то, что из-за торфа видимость в болоте почти нулевая.

Десятилетнего Максима Мархалюка ищут милиция, МЧС, волонтеры и местные жители.