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11:07 (мск), источник: "Российская газета"

В горах Башкирии двое туристов упали с высоты

В Башкирии началась доследственная проверка по факту ЧП с туристами. Об этом сообщает СК РФ по республике.

Накануне правоохранителям поступило сообщение о гибели девушки и травмирования парня на горном хребте Инзерские зубчатки.

По предварительной информации, четверо туристов из Екатеринбурга поднялись на Инзерские зубчатки. Во время спуска 25-летняя девушка и 31-летний парень, сорвавшись, упали с высоты. Девушка скончалась на месте, молодой человек доставлен в районную больницу Белорецка.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, на место ЧП выехал следователь.

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