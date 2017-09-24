В горах Башкирии двое туристов упали с высоты

По предварительной информации, четверо туристов из Екатеринбурга поднялись на Инзерские зубчатки. Во время спуска 25-летняя девушка и 31-летний парень, сорвавшись, упали с высоты. Девушка скончалась на месте, молодой человек доставлен в районную больницу Белорецка.