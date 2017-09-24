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11:32 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане найдено тело утонувшего неделю назад мужчины

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Начальник караула пожарно-спасательной части № 42 совместно с сотрудником уголовного розыска на резиновой лодке «Таймень» извлекли из реки Ик около населенного пункта Уруссу тело утонувшего неделю назад 41-летнего мужчины. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об обнаруженном около берега реки теле утонувшего мужчины поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Ютазинском районе накануне в 12.33. Спустя 40 минут после вызова тело утопленника извлекли из водоема. Тело опознали мать и дочь мужчины. Они подтвердили, что мужчина пропал 16 сентября. Тело передано для проведения следственных действий сотрудникам ОМВД России по Ютазинскому району.

Вещи и велосипед ранее были обнаружены на берегу реки Ик, недалеко от места, где позже было найдено тело.

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