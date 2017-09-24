В Татарстане найдено тело утонувшего неделю назад мужчины

Сообщение об обнаруженном около берега реки теле утонувшего мужчины поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Ютазинском районе накануне в 12.33. Спустя 40 минут после вызова тело утопленника извлекли из водоема. Тело опознали мать и дочь мужчины. Они подтвердили, что мужчина пропал 16 сентября. Тело передано для проведения следственных действий сотрудникам ОМВД России по Ютазинскому району.