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11:13 (мск), источник: Sputnik

ДТП в Ташкенте: погибла женщина, пострадали дети

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу, 23 сентября, в Ташкенте произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, закончившееся трагедией, сообщает UzNews.

Инцидент произошел примерно в 18:30 в Чиланзарском районе столицы. На проспекте Бунёдкор водитель такси на большой скорости врезался в дерево. Сообщается, что водитель не справился с управлением.

В результате аварии женщина-пассажирка 1950 года рождения погибла. По данным ГУВД Ташкента, ее внуки — 8 и 11 лет — получили ушиб головного мозга средней степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля 1980 года рождения также пострадал — он получил перелом бедренной кости.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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