ДТП в Ташкенте: погибла женщина, пострадали дети
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу, 23 сентября, в Ташкенте произошло очередное
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. В субботу, 23 сентября, в Ташкенте произошло очередное
Инцидент произошел примерно в 18:30 в Чиланзарском районе столицы. На проспекте Бунёдкор водитель такси на большой скорости врезался в дерево. Сообщается, что водитель не справился с управлением.
В результате аварии
Водитель автомобиля 1980 года рождения также пострадал — он получил перелом бедренной кости.
По данному факту возбуждено уголовное дело.