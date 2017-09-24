ДТП в Ташкенте: погибла женщина, пострадали дети

Инцидент произошел примерно в 18:30 в Чиланзарском районе столицы. На проспекте Бунёдкор водитель такси на большой скорости врезался в дерево. Сообщается, что водитель не справился с управлением.

В результате аварии женщина-пассажирка 1950 года рождения погибла. По данным ГУВД Ташкента, ее внуки — 8 и 11 лет — получили ушиб головного мозга средней степени тяжести. Они были доставлены в больницу.

Водитель автомобиля 1980 года рождения также пострадал — он получил перелом бедренной кости.