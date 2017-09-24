В Калининграде 38 человек тушили пожар в гостевом доме на Советском проспекте

В Калининграде 38 человек тушили пожар в гостевом доме на Советском проспекте

В субботу, 23 сентября, в Калининграде произошёл пожар в гостевом доме «Генералъ» на Советском проспекте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 20:25.