Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Волочкова показала искалеченные балетом ноги
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
"Образец для многих лидеров": мэр Львова о Путине
Эксперт: Порошенко понял — Крымский мост настоящий
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Apple показала новые iPhone
11:26 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде 38 человек тушили пожар в гостевом доме на Советском проспекте

В субботу, 23 сентября, в Калининграде произошёл пожар в гостевом доме «Генералъ» на Советском проспекте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 20:25.

«Площадь пожара составила сто квадратных метров. В 20:31 ему присвоили повышенный ранг 1 БИС», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном управлении МЧС.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. На место выезжали 38 пожарных и 11 единиц техники. В 23:56 специалистам удалось ликвидировать возгорание.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В ДТП с маршруткой под Гвардейском погибли семь человек
Власти перенесли этап чемпионата мира по фейерверкам из-за ДТП под Гвардейс
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Армия США выпустила пособие по ведению войны с Россией
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Стартовали парламентские выборы в Германии
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
Спорт
«Спартак»: реквием по титулу Подводим итоги двух субботних матчей российской футбольной премьер-лиги
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь