В Калининграде 38 человек тушили пожар в гостевом доме на Советском проспекте
В субботу, 23 сентября, в Калининграде произошёл пожар в гостевом доме «Генералъ» на Советском проспекте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 20:25.
В субботу, 23 сентября, в Калининграде произошёл пожар в гостевом доме «Генералъ» на Советском проспекте. Сообщение о случившемся поступило на пульт дежурного в 20:25.
«Площадь пожара составила сто квадратных метров. В 20:31 ему присвоили повышенный ранг 1 БИС», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в региональном управлении МЧС.
В результате происшествия никто из людей не пострадал. На место выезжали 38 пожарных и 11 единиц техники. В 23:56 специалистам удалось ликвидировать возгорание.