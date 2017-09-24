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11:17 (мск), источник: Вести - Калининград

Под Зеленоградском задержали «черных копателей» с шестью мотопомпами

В Зеленоградском районе полицейские задержали шестерых «черных копателей» янтаря и изъяли у них шесть мотопомп.

В окрестностях поселка Вербное Зеленоградского района во время рейда сотрудники районного отдела МВД застали «чёрных копателей» с поличным — во время разработки нелегального карьера.

У злоумышленников изъяты шесть мотопомп, при помощи которых они добывали «солнечный камень». В отношении всех правонарушителей составлены протоколы. Теперь им грозит штраф.

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