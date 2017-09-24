Под Зеленоградском задержали «черных копателей» с шестью мотопомпами

В окрестностях поселка Вербное Зеленоградского района во время рейда сотрудники районного отдела МВД застали «чёрных копателей» с поличным — во время разработки нелегального карьера.

У злоумышленников изъяты шесть мотопомп, при помощи которых они добывали «солнечный камень». В отношении всех правонарушителей составлены протоколы. Теперь им грозит штраф.